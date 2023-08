W naszym ciele zachodzą liczne procesy, które często pozostają niezauważone, ale odgrywają kluczową rolę w naszym zdrowiu i funkcjonowaniu. Jednym z takich fascynujących aspektów jest melanina - związek chemiczny o ogromnym znaczeniu dla naszej skóry, oczu, a nawet mózgu.

Melanina - tajemniczy barwnik skóry

Melanina jest naturalnym barwnikiem obecnym w naszej skórze, oczach, włosach, a także w niektórych obszarach mózgu i układu nerwowego. To złożony polimer, którego głównym zadaniem jest ochrona naszej skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania ultraviolet (UV) pochodzącego ze słońca. Istnieją trzy główne typy melaniny: eumelanina, feomelanina i neuromelanina. Eumelanina nadaje ciemniejszy kolor skórze i włosom, feomelanina jest odpowiedzialna za jaśniejsze odcienie, a neuromelanina występuje głównie w mózgu.

Melanina w oczach i mózgu - więcej niż tylko barwa

W tęczówce melanina pełni ważną rolę w ochronie oczu przed nadmiernym światłem. Jest również związana z regulacją wielkości źrenic, co wpływa na ilość wpadającego do oka światła. W mózgu natomiast neuromelanina jest obecna głównie w substancji czarnej i związana jest z funkcją neuronów produkujących dopaminę, ważnego neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za regulację nastroju i ruchów ciała. Badania sugerują, że zaburzenia związane z niedoborem neuromelaniny mogą przyczyniać się do powstawania niektórych chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona.